Andreia Filipe mostra primeiras imagens do filho

A ex-concorrente do “Big Brother” mostrou as primeiras imagens do filho recém-nascido. Rodrigo nasceu há uma semana.

Uma mãe feliz e orgulhosa. Andreia Filipe, ex-concorrente do “Big Brother”, mostrou, pela primeira vez, o filho recém-nascido, Rodrigo, num vídeo partilhado nas redes sociais.

“E faz hoje uma semana que a minha vida mudou! Faz hoje uma semana que nasceu AMOR MAIS PURO E MAIS FORTE QUE ALGUMA VEZ IMAGINEI!”, começou por escrever no Instagram a também comentadora do programa “O Amor Acontece”.

“Como é possível este pequenino bebé de 50 cm e de 3,650 kg ser tão mas tão poderoso! É o meu Leãozinho, e com ele nasceu uma nova Andreia, a MÃE, a GUERREIRA, que dará o seu melhor para que seja sempre sempre feliz!”

Para mim o bebé mais lindooooooo do mundo, para quem eu passo horas a olhar e a admirar, as vezes sem acreditar que é MEU FILHO! Meu Deus, é o MEU e do @ricardo.fernandes.85 tão desejado filho! Somos tão felizes os 3!”, acrescentou.

“Obrigada Rodrigo por me teres escolhido como tua mamã, honrarei esse desafio a cada segundo, cheia, a transbordar de AMOR POR TI! A MAMÃ e o PAPÁ AMAM-TE MUITO”, rematou Andreia Filipe.