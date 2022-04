Ex-concorrente do “Big Brother” Andreia Filipe revela que está grávida

Andreia Filipe revelou, este sábado, que está grávida. A ex-concorrente do “Big Brother” descobriu a gravidez quando estava em quarentena e fez os testes para entrar no jogo.

A também comentadora do “reality show” esteve de quarentena para entrar no “Big Brother – Duplo Impacto”. No entanto, em dezembro do ano passado, os exames médicos a que são sujeitos todos os concorrentes revelaram que Andreia Filipe estava grávida.

Na gala ao vivo deste sábado, quando entrou como convidada para dar um abraço a Joana, a comentadora do “BB” aproveitou para anunciar a gestação.

“Quero contar à Teresa, ao Cláudio, aos portugueses, a todo o mundo que assiste ao ‘Big Brother’ o porquê de eu ter desaparecido de uma quarentena e de não ter entrado neste gigantesco show da vida real. E é uma coisa que sei que a Joana vai ficar muito feliz. Porque eu não entrei porque estava grávida. Estou grávida!” disse.

“Parabéns, felicidades, muito bom. Nós soubemos logo desde de dezembro, mas ela pediu segredo. Enquanto não passasse os três meses mágicos”, explicou Teresa Guilherme, prontamente.

“Eu estava de quarentena no hotel, faltavam dois dias para iniciar o ‘Duplo Impacto’ e fui surpreendida. […] Os exames para o ‘Duplo Impacto’ é que descobriram e me disseram que estava grávida”, acrescentou Andreia Filipe.