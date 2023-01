Andreia Rodrigues afirma que a primeira viagem de avião em família “foi desafiante”

Andreia Rodrigues partilhou com os seus seguidores algumas curiosidades sobre a primeira viagem de avião em família.

Recorde-se que a apresentadora esteve em Cabo Verde com o marido, Daniel Oliveira, e as duas filhas, Alice e Inês.

“Esta foi a primeira vez que viajámos os quatro, de avião. A Alice pedia muito e nós tínhamos muita vontade de viajar com elas. Não sabíamos bem como seria, mas arriscámos… afinal, não seríamos os primeiros, nem os últimos… e tudo se faz!”, começou por dizer.

“Foi desafiante, foi! Mas a experiência foi absolutamente maravilhosa! Durante estes dias a verdade é que não parámos – vá, eu parei cerca de cinco minutos sentada numa cadeira ou na toalha – foram dias agitados, tentámos relaxar (porque eu sou muito ‘chata’ com as rotinas, horas de dormir, comer, sestas, etc) e acho que conseguimos um bom equilíbrio!”, continuou.

“Não há nada mais compensador do que os sorrisos, as gargalhadas delas e as memórias que ficam. Os mergulhos no mar e os castelos na areia. E, apesar de não ficarem muito tempo na memória, também houve birras, claro, até porque aqui não há famílias perfeitas…há uma família real, que é perfeita na sua imperfeição! Cabo Verde, voltaremos!”, disse.