Andreia Rodrigues exibe-se a amamentar a filha mais nova

Andreia Rodrigues exibiu-se, esta terça-feira, 18 de maio, a amamentar a filha mais nova, Inês, que nasceu a 15 de março.

Desde que foi mãe da segunda filha, fruto do casamento com Daniel Oliveira, a apresentadora da SIC tem partilhado com os seguidores esta nova aventura na maternidade.

A comunicadora mostrou-se a amamentar a filha mais nova. “Nós”, escreveu a profissional estação de Paço de Arcos na legenda da fotografia.

Andreia Rodrigues anunciou o nascimento da filha mais nova nas redes sociais. Além de Inês, a apresentadora e o diretor de Programas da SIC também são pais da filha mais velha, Alice, que nasceu a 30 de maio de 2018.