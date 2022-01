De folga, Andreia Rodrigues aproveita para apanhar banhos de sol: “Até uma delas chamar por mim!”

Andreia Rodrigues aproveitou o dia de folga para apanhar banhos de sol. A apresentadora desfrutou do tempo livre até ser chamada por uma das duas filhas.

A mulher do diretor de Programas da SIC vestiu o fato de banho e entrou para dentro da piscina. No perfil de Instagram, a também apresentadora da estação privada brincou, esta terça-feira, 13 de julho, com a situação.

“Mais velha a brincar, mais nova no colo da avó! Dia de folga! Sol! Tudo certo! Vou aproveitar cerca de cinco minutos até uma delas chamar por mim!” confessou Andreia Rodrigues.

Lembre-se que Andreia Rodrigues é mãe de Inês e Alice. As duas filhas são fruto do casamento entre a apresentadora e o diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira.