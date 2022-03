Andreia Rodrigues arranca dia num centro para mães

Andreia Rodrigues começou o dia de sábado logo a exercitar-se no Centro Pré e Pós-Parto, acompanhada por mães que já tiveram o filho ou que estão grávidas.

A mulher do diretor de Programas da SIC aproveitou o dia de folga para fazer exercício e visitar aquele local. Para registar o momento, partilhou uma fotografia da sessão no perfil de Instagram.

“Começar a manhã com mães que sabem a importância de cuidarem delas mesmas!!! Workout completed! Cansadas? Vamos na mesma! (e se for preciso preciso as crianças vêm também)”, escreveu.

https://www.instagram.com/p/B7vR4HUln4p/

Recorde-se que Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira têm em comum uma filha chamada Alice.

LEIA TAMBÉM: