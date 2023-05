Andreia Rodrigues celebra aniversário da filha: “Um amor que não se explica”

Alice, filha de Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira, comemora cinco anos. A apresentadora deixou uma mensagem emotiva nas redes sociais.

Alice, filha de Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira, comemora cinco anos. Para assinalar a data, a mãe partilhou algumas fotografias da pequena nas redes sociais e deixou uma mensagem emotiva.

“Há cinco anos nasceu a Alice. Nasci com ela, também. A Alice foi o meu bebé Arco-Íris. Quem não sente algo especial ao ver um arco-íris no céu? As cores simbolizam magia, alegria e surgem após uma tempestade, deixando as nuvens escuras para trás. Pois é, é justamente isso. A Alice chegou às nossa vidas e trouxe todas as cores”, começou por escrever a apresentadora na legenda.

“Desde então tem sido a maior aventura da minha vida. A Alice ensina-me todos os dias a ser mãe. É perspicaz, atenta, curiosa, tem tanto de doce como de rebelde. Muitas noites sem dormir, muitas vezes o coração fora do peito, mas a certeza de que não há força maior do que aquela que nos une”, continuou.

“O amor. Um amor que não se explica, que transcende tudo, que supera o que tiver de superar e encontra forças que desconhecíamos. Não há nada mais incrível do que vê-la sorrir, tê-la no meu colo, tranquila, enquanto estamos no mimo ou enquanto lhe faço cócegas”.

“Adoro a gargalhada dela, pura, livre. É incrível vê-la a brincar, descobrir o mundo que a rodeia, sempre atenta. Obrigada, meu amor, por estes cinco anos. Que sorte a minha de me teres escolhido. Alice”, rematou.

Recorde-se que a apresentadora e o diretor-geral de entretenimento da SIC casaram no dia 24 de junho de 2017. Além de Alice, o casal tem outra filha, Inês, de dois anos.