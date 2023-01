Andreia Rodrigues chora a morte da avó: “Fica sempre a saudade”

Andreia Rodrigues está de luto depois da morte da avó. A apresentadora despediu-se da familiar com uma mensagem nas redes sociais.

A comunicadora da SIC está a viver um dia de grande tristeza após ter revelado que a sua avó perdeu a vida. Neste momento de dor, Andreia Rodrigues assumiu que fica a saudade.

“Sabemos que um dia deixaremos de estar, da mesma forma, com aqueles que amamos, um dia despedimo-nos deles e, um dia, os que amamos vão despedir-se de nós. Fica sempre a saudade, a saudade de mais um abraço, de um sorriso, de sentir o calor do toque”, começou por escrever.

“Sei que não vou mais sentir o calor das tuas mãos, nem ouvir a tua voz, mas guardo em mim todas as memórias felizes, os petiscos que tanto gostávamos de fazer juntas, as idas aos caracóis, os bailaricos – onde energia não nos faltava… festa era connosco. […] O dia do meu casamento, em que foste tu quem entregou a minha aliança ao Daniel. Estavas tão feliz e eu feliz por te ter ali”, lembrou.

Andreia Rodrigues garantiu que são estas memórias que vai partilhar com as filhas. “São memórias que fazem parte de quem eu sou, memórias que irei partilhar às minhas filhas. São memórias que me fazem sorrir e apaziguam as saudades do futuro!” afirmou.

“Descansa querida avó, foste uma guerreira, até ao último momento. Um exemplo de resiliência, que sempre irei admirar. Obrigada por tudo o que me deste. Descansa!” rematou.