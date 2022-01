Andreia Rodrigues declara-se a Daniel Oliveira: “Há três anos casei com o homem da minha vida”

Andreia Rodrigues declarou-se a Daniel Oliveira, esta quarta-feira, no dia em que completam três anos de casamento.

Depois de o diretor de programas da SIC ter assinalado a data com uma dedicatória, a apresentadora partilhou no Instagram uma fotografia inédita, na qual surge vestida de noiva, e uma declaração de amor.

“Há três anos casei-me com o homem da minha vida. Há três anos o tempo parou, acelerou, trocámos palavras de sonhos conjuntos e neles a família que temos construído, o desejo de que seja eterno, mas será sempre no silêncio das palavras que o amo mais, porque as palavras são apenas uma tentativa de dizer a imensidão do que sinto! Foi um dia verdadeiramente especial, cheio de afetos, com os nossos, para celebrar aquilo que a todos nos une… O amor”, escreveu Andreia Rodrigues na legenda da publicação.

De recordar que Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues têm uma filha em comum, Alice, de dois anos.

LEIA TAMBÉM: