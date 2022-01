Andreia Rodrigues declara-se a Daniel Oliveira em dia especial

Andreia Rodrigues declarou-se a Daniel Oliveira, este domingo, 30 de janeiro, no dia em que completa 41 anos.

A apresentadora partilhou algumas imagens do companheiro com as filhas, Alice e Inês, e escreveu um texto em forma de dedicatória.

“Hoje fazes anos! Celebramos-te, celebramos a vida. Celebrar-te é celebrar o caminho até aqui, todo, com tudo. Os desafios, as conquistas, os dias doces e os amargos, os dias de chuva e os de sol e celebramos tudo porque em todos houve o mais importante: Amor!”, começou por escrever.

“Amas e és amado! Tanto! Tens o amor dos teus, o meu, o das tuas filhas – a patuda incluída – e do mais novo também, o Rio que adora deitar-se encostado a ti. E sermos amados por ti é incrível. Amo-te e amo-te mais a cada história que contas à Alice, como só tu sabes contar, cada vez que vos vejo brincar, cada vez que vejo o brilho nos olhos da Inês, enquanto diz papá – vezes sem conta – e sorri só de ouvir a tua voz. Serão meninas do papá, sim, e que privilégio terão em serem filhas de um ser tão especial. Mas eu acho que elas sabem, elas escolheram-te!”, acrescentou.

“És uma inspiração, és feito de amor, de emoções, de paixão, vives cada instante com tudo! Tens o dom de fazer tudo parecer fácil, de trazer paz no meio do caos e de seres, muitas vezes, a calma no meio de um turbilhão. Hoje celebras mais um aniversário e tudo o que te digo será pouco para o que representas para nós, serão sempre poucas as palavras e vagas as definições, e por isso será sempre no silêncio das palavras que te amo mais, mas isso tu já sabes!”, disse ainda.

“Agora, enquanto escrevo isto, a Inês dorme ao meu lado, levantaste-te porque a Alice te chamou e ouvi-te a dizer que está tudo bem, que pode voltar a dormir, sei que aí ficarás, a dar-lhe mimo, para que descanse mais um bocadinho e sinta a segurança de te ter a seu lado, são 6:20 da manhã e, neste nosso silêncio, eu amo-te mais! Parabéns, meu amor”, rematou.