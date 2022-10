Andreia Rodrigues desabafa depois de noite difícil com a filha

Andreia Rodrigues desabafou com os seus seguidores após ter passado uma noite difícil devido a uma das suas filhas.

Através de um InstaStories, ferramenta do Instagram, a apresentadora partilhou uma fotografia de um colchão colocado no chão do quarto das meninas, revelando que foi lá que dormiu.

“Foi aqui que ‘dormi’ cerca de quatro horas da noite de hoje! E não tenho muito mais a dizer… O dia segue e eu sigo com ele (resta saber em que condições)”, legendou.

Recorde-se que Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira têm duas filhas, Alice, de quatro anos, e Inês, de um ano.