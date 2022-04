Andreia Rodrigues despede-se de programa com texto emotivo

Andreia Rodrigues assinalou, de forma emotiva, o fim de mais uma temporada de “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”, na SIC.

“Perdi a conta aos kms, foram muitos, com as minhas filhas, numa carrinha de nove lugares, a viver um pós parto, mas numa missão que era minha também, comigo levava os meus – sem eles não seria possível! Mais uma vez, tivemos um programa que nos falou de amor, com verdade, contou-nos as histórias e levou-nos com elas pelo país real”, escreveu a apresentadora, de 37 anos.

A comunicadora aproveitou ainda para deixar um agradecimento a toda a equipa: “Grata por ter partilhado este projeto com pessoas de quem tanto gosto, com uma equipa cheia de talento e que cuida dos seus – e foi tão bom sentir o vosso colo e o vosso cuidado nesta enorme aventura! Todos, sem exceção, são a razão do sucesso do ‘Agricultor’ “, acrescentou.

Recorde-se que este foi o primeiro projeto televisivo de Andreia Rodrigues após ser mãe pela segunda vez.