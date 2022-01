Andreia Rodrigues destaca forma física no pós-parto com vestido justo

Andreia Rodrigues posou com um vestido justo e destacou a forma física que apresenta no pós-parto.

Duas semanas depois do nascimento da segunda filha, Inês, a 15 de março, a apresentadora partilhou uma fotografia no próprio Instagram, na qual realçou a recuperação do parto.

“É dia de ir ao Centro Pré e Pós Parto e vou de vestido justo. Nota-se a barriga? E então? Fui mãe há 16 dias. E está tudo bem. Aceitarmos o nosso corpo e o tempo que ele precisa”, pode ler-se na publicação em que surge de vestido justo preto.

Além de Inês, Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira são ainda pais de Alice, de dois anos. Antes do nascimento da primeira filha, a apresentadora sofreu dois abortos espontâneos, em 2016 e 2017.