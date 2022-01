Andreia Rodrigues explica como recuperou dos dois abortos

Andreia Rodrigues explicou aos fãs como recuperou dos dois abortos espontâneos que viveu em 2016 e 2017. “Por muito que nos doa, uma gravidez que não evolui pode ser enumeras razões”, afirmou.

A apresentadora, que está grávida pela segunda vez, deixou os seguidores colocarem questões no InstaStories, ferramenta do Instagram. Entre as várias perguntas, houve um admirador que quis saber mais sobre os abortos que sofreu.

“A culpa é algo que terás de deixar para trás! Por muito que nos doa, uma gravidez que não evolui pode ser enumeras razões, mas na maior parte das vezes é a natureza a ser sábia e a não deixar que algo que não está bem evolua. Não és menos mulher por isso, não fizeste nada de mal”, explicou.

De seguida, Andreia Rodrigues garantiu que é “importante” encontrar outro foco para “canalizar os pensamentos e energias para coisas” que tragam felicidade. “Não deixando muito tempo livre para culpas!” acrescentou.

“O que tiver de ser será… o teu bebé arco-íris virá. Há um luto que tem de ser feito, aceitar (mesmo que não compreendas) é essencial. Dói e vai doer, mas aceita e segue em frente, com força, sem culpa! É um assunto delicado e há muito a dizer… aqui não há espaço para tudo. Vai correr tudo bem! Confia”, concluiu.

Andreia Rodrigues está de esperanças da segunda filha em comum com o diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira. Recorde-se que o casal já tem uma filha, Alice, de dois anos.