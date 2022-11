Andreia Rodrigues entrevista Daniel Oliveira no Dia da Televisão

Andreia Rodrigues vai entrevistar o diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira, programa “Júlia”, da próxima segunda-feira, 21 de novembro.

No dia que se assinala o Dia da Televisão, o também apresentador do “Alta Definição” vai sentar-se para conversar com a companheira no programa das tardes do terceiro canal.

“Segunda, no ‘Júlia’, vou entrevistar o Daniel, na data em que se assinala o dia Mundial da televisão. E são muitas as perguntas que tenho para fazer…. já agora, querem deixar sugestões?” escreveu, nas redes sociais.

Lembre-se que Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira são pais das filhas, Alice e Inês.