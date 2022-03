Andreia Rodrigues fala das dificuldades da amamentação: “As lágrimas caem pelo rosto”

A apresentadora abordou a importância de dar de mamar a um bebé, assim como as dificuldades, “numa ligação incrível que se cria” entre mãe e filho(a).

Andreia Rodrigues partilhou nas redes sociais a importância da amamentação, como fator de ligação entre mãe e filho(a) e deu o exemplo de Alice, que nasceu da relação com o diretor de Programas da SIC Daniel Oliveira. Recorde-se que o rosto de “Quem Quer Namorar com o Agricultor?” está grávida pela segunda vez.

“A Alice nasceu de parto normal, fiz pele com pele desde o primeiro instante, foi à mama ainda no bloco de partos, nasceu antes de tempo e houve muitos desafios, a amamentação foi um deles!”, começou por referir no perfil de Instagram.

“Quando se fala em amamentação fala-se em nutrir, numa ligação incrível que se cria, numa partilha única, sim é tudo isto e muito mais…mas pouco ou nada se fala das dificuldades, dos desafios, das dúvidas, dos receios, da vontade de desistir (e se desistirem está tudo bem, desde que seja por vontade da mãe e não porque a ‘obrigam’ a isso) das lágrimas que caem pelo rosto e da importância da esperança que os bons profissionais nos dão e da resiliência que é precisa em alguns casos! Respeitar a mãe e a sua vontade, sem palpites sobre a quantidade ou qualidade do leite, sem tecer comentários violentos como ‘o bebé tem fome, não o estás a alimentar’, deixando que os especialistas ajudem se assim for a vontade da mãe, dando-lhe a oportunidade a ela e ao bebé de seguirem aquele caminho, minimizando os desafios e dificuldades, sem julgamentos, sem vergonha…!”

“Será sempre possível amamentar? O que podemos e devemos fazer? Quais os maiores desafios? Porque é que ninguém fala do desafio que a amamentação pode ser? Há benefícios em amamentar até tarde?”, acrescentou Andreia Rodrigues, que deu conselhos aos seguidores no perfil de Instagram.