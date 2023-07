Andreia Rodrigues faz desabafo sobre a maternidade

A apresentadora Andreia Rodrigues tem duas filhas e confidenciou nas redes sociais as dificuldades da maternidade.

A maternidade nem sempre é um “mar de rosas” e, apesar de ser gratificante, tem os seus dias complicados. É sobre isso que Andreia Rodrigues desabafou nas redes sociais. Mãe de duas meninas, Alice, de cinco anos, e Inês, de dois anos, fruto do relacionamento com Daniel Oliveira, a apresentadora confidenciou sobre os desafios do dia-a-dia.

“Às vezes a paciência tem menos paciência, mães e pais perceberão! Não gosto de perder a paciência, mas às vezes perco. Às vezes gritamos, não gosto nada. Às vezes choramos. Depois passa. Somos humanas. É importante aceitarmos que não somos perfeitas. A maternidade é um desafio diário, onde vivemos tantos sentimentos e emoções”, começou por escrever.

“Perdoar as imperfeições, as nossas também, é importante. Pedir desculpa, se for caso disso, quando sentimos que o devemos fazer… dando exemplo… começar de novo!”.

Perante muitas respostas e reações ao que publicou, Andreia voltou a fazer uma nova partilha sobre o assunto.

“A maternidade não é cor-de-rosa, tem todas as cores! É uma descoberta e uma aprendizagem a vida inteira. Longe da perfeição que tantas vezes nos fazem crer… sim, é o melhor do mundo, mas muitas vezes (tantas) o mais difícil também”, disse.

“Não seremos as primeiras, nem as últimas, não comparamos épocas, vidas ou idade, todos (mulheres e homens) terão os seus desafios, até porque todos somos diferentes e não nascemos ensinados”.

“O nascimento de um filho e o seu crescimento é avassalador, somos invadidos por novos sentimentos, medo, culpa, um amor que não cabe no peito e, por isso, a maternidade deve ser vivida com empatia e compaixão, por nós e pelos nossos bebés (serão sempre bebés) aceitando que a maternidade é perfeita na sua imperfeição e os dias maus fazem parte e são eles que nos ajudam e ensinam a sermos melhores, connosco e com os nossos filhos… E podíamos continuar porque há muito a dizer! Um dia feliz (com aceitação)”, terminou o desabafo.