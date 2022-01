Andreia Rodrigues exibe-se sem maquilhagem e recebe elogios

Andreia Rodrigues despiu-se de preconceitos e exibe-se sem maquilhagem nas redes sociais. A apresentadora recebeu diversos elogios dos internautas.

A apresentadora do programa “Quem Quer Namorar com o Agricultor?” (SIC) aproveitou o dia de folga para dar descanso à cara. Por isso, na fotografia que publicou no Instagram, a comunicador surge sem maquilhagem.

“Booom dia! Quem está com preguiça? Eu!” escreveu Andreia Rodrigues na legenda.

https://www.instagram.com/p/CBpsFqmFHzt/

“Simplesmente linda”, “Bela”, “Linda ao natural. Maquilhagem para quê?” e “És tão simples. Sou tão tão sua fã” foram alguns dos comentários positivos que surgiram no “post”.

