Andreia Rodrigues fala sobre os medos que surgiram antes do nascimento da segunda filha

Andreia Rodrigues falou, esta segunda-feira, 15 de novembro, sobre os medos que surgiram antes do nascimento da filha mais nova, Inês, no dia em que esta celebrou os oito meses.

A apresentadora, de 37 anos, não escondeu, no perfil de Instagram, os medos que apareceram antes da chegada da segunda filha, fruto do seu casamento com o apresentador Daniel Oliveira, de 40.

“Há oito meses nasceste! Eram tantos os sentimentos que me invadiam, sim queria ter-te nos meus braços, mas o medo também lá estava… medo de como a mana ia reagir, medo de não estar à altura de tudo o que vocês precisariam, de como seria este pós parto”, confessou.

“Contigo nasceu mais uma parte de mim e se a atenção se dividiu, o amor somou-se e multiplicou-se. Tinha-te nos braços e imaginava-nos a chegar a casa, ao nosso cantinho, ver-vos juntas era tudo o que mais queria. Ao longo destes meses tivemos alguns desafios. Quem não os tem? Mas aprendi, porque tu e a tua irmã me ensinaram, que vocês são um reflexo do que vos dou. Então que sejam sempre amor. É o melhor que vos posso dar!” afirmou.

Apesar do cansaço, a comunicadora assume ter aprendido que nos “dias mais difíceis” existe “sempre amor para dar”: “É tão bom ter-te no meu colo. Posso estar cansada, sem paciência ou energia para brincar, mas o amor não precisa de mais nada. Aprendi que nos dias mais difíceis temos sempre amor para dar e em muitos momentos é só disso que vocês precisam”.

“Ao longo destes meses”, Andreia Rodrigues adiantou que chorou, riu e sorriu muitas vezes. “Fazes-me sorrir tantas vezes e, em todos esses momentos, experimento a verdadeira felicidade! A maternidade é um caminho denso, com sombras e raios de sol, mas não tenho qualquer dúvida de que será a melhor aventura das nossas vidas. Inês, meu amor, meu sorriso, meus olhos doces! Amamos-te tanto! Ah, a mana diz que és a mana bebé mais fofa do mundo, que gosta de ti do tamanho do céu e do mar”, concluiu.

Além de Inês, Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira também são pais da filha mais velha, Alice.