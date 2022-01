Andreia Rodrigues mostra-se a amamentar a filha e seguidoras emocionam-se

Andreia Rodrigues mostrou-se esta quinta-feira a amamentar a filha recém-nascida, Inês e os seguidores revelaram-se emocionados.

Um momento entre mãe e filha. Andreia Rodrigues mostrou-se, pela primeira vez, a amamentar a bebé mais nova, Inês.

“E esta sou eu… desarrumada! Os meus dias têm sido muito isto, que é como quem diz: cheios de amor e falta de horas de sono também (na realidade há quase três anos, com a chegada da Alice, que os meus dias são repletos de amor e as noites com menos horas de sono)”, escreveu a apresentadora da SIC nas redes sociais.

“Que ternura”, “mamã linda” ou “abençoadas” foram algumas das reações dos seguidores de Andreia Rodrigues no perfil de Instagram.