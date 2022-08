Andreia Rodrigues posa de biquíni durante as férias no Algarve

Andreia Rodrigues deixou-se captar de biquíni, esta quarta-feira, 3 de agosto, na praia durante as férias com o marido, Daniel Oliveira, e as filhas, Alice e Inês, no Algarve.

A apresentadora, de 38 anos, mudou-se por uns dias para o Sul do país para descansar longe da rotina de trabalho. No perfil de Instagram, a comunicadora da SIC mostrou-se “sem filtros”.

“Algarve… sem filtros!” escreveu.

“Linda”, “Lindíssima” e “Gira que dói” foram alguns dos comentários dos internautas que, rapidamente, encheram a publicação da profissional da SIC.

Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira assinalaram cinco anos de casamento em junho. ” Há cinco anos vivi um dos dias mais felizes da minha vida e voltaria a fazer tudo igual”, referiu a apresentadora.

Recorde-se que o casal esteve a jantar, esta segunda-feira, 1 de agosto, com os amigos e antigos futebolistas Hugo Viana, Nuno Gomes e Rúben Amorim e com as respetivas famílias.