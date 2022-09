Andreia Rodrigues recorda acidente de carro: “Foi uma luta pela vida”

Andreia Rodrigues esteve à conversa com Fátima Lopes durante o programa “Caixa Mágica”, na SIC, e recordou um dos momentos mais complicados da sua vida.

A apresentadora lembrou um acidente de carro que a deixou perto da morte e a marcou para sempre.

“Quando tinha 17 anos tive um acidente de carro. Não era eu que ia a conduzir. Não tinha carta ainda. O carro caiu numa ribanceira e caiu dentro de água, dentro do rio. Eu fiquei submersa debaixo de água e o carro estava virado ao contrário e assim que a água entra no carro, eu fico sem conseguir respirar”, começou por contar.

“Foram alguns minutos que lá estivemos até eu conseguir sair. Tiraram-me, porque eu não consegui sair sozinha. Foi uma luta pela vida (…) mas naquele preciso momento eu lembro-me que me tinha chateado com a minha mãe antes de ir. Eu consciencializei-me que ia morrer, que não ia sobreviver àquele episódio”, continuou.

“Lembro-me perfeitamente de pensar: ‘Bolas, eu estava chateada com a minha mãe, eu zanguei-me com a minha mãe. Eu não abracei a minha mãe’ (…) eu acho que algumas coisas ficam e tenho imensa dificuldade em deitar-me chateada, eu gosto de estar em paz com as pessoas, gosto de estar bem porque não sei o que vem depois”, afirmou ainda.