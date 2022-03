Andreia Rodrigues revela a importância do treino diário: “No exercício encontro foco”

A apresentadora da SIC mostrou, nas redes sociais, que cultiva a boa forma e revelou-se a treinar para atingir os objetivos. Na fase da gravidez o “treino pode ser essencial”.

Fã do corpo em forma, Andreia Rodrigues partilhou com os milhares de seguidores o benefício do treino diário.

“Treinar sempre foi estimulante para mim. No exercício encontro foco, resistência, desafio-me, supero-me, aprendo mais sobre mim”, começou por referir Andreia Rodrigues, que lembrou o nascimento da filha, Alice e abordou a bebé que aí vem.

“A maternidade, seja na gravidez ou no pós parto, pode trazer muitos desafios: falta energia, falta de tempo, cansaço, rotinas que nos fazem muitas vezes esquecermo-nos de nós, da importância de ter tempo para nós, de cuidarmos de nós, seja para treinar, seja para comer bem ou até para nos embelezarmos. Ter quem nos inspire e estimule a sermos a melhor versão de nós mesmas é fundamental, mesmo nos dias difíceis (principalmente nesses)”.

Com a pandemia, Andreia Rodrigues começou a treinar pela Internet. “Em tempos de pandemia é um verdadeiro balão de oxigénio! Hoje temos treino on-line. A verdade é que em fases como estas estarmos nas mãos de quem percebe realmente do nosso estado faz-nos sentir seguras e confiantes! E por isso, porque acredito que a partilha do que nos faz bem é tão importante… hoje temos um direto, aqui no meu Instagram, sobre exercício e recuperação na Gravidez e no Pós parto! Com a Professora (e muito mais) Tatiana e a Fisioterapeuta Patrícia Mota. Às 18h! E vocês já treinaram hoje?”, rematou a profissional da SIC.