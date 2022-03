Andreia Rodrigues sobre a experiência na maternidade: “Noite mais acordada do que a dormir”

Meses após o nascimento da filha, Andreia Rodrigues falou sobre a experiência desta fase da maternidade.

Andreia Rodrigues contou nas redes sociais como tem sido esta experiência na maternidade desde o nascimento da filha mais nova, Inês.

“Fechada num quarto, depois de uma noite mais acordada do que a dormir, num cantinho da cama, entre almofadas e cestos de roupa lavada, porque já estava cansadita de andar a balançar-me de um lado para o outro e aqui me encaixei, com uma dormência num pé, mas sem me mexer muito para não acordar a mais nova, que estava difícil de adormecer”, contou.

“Entre cantorias da mana mais velha e os ladrares dos manos caninos. É a maternidade real. […] Nota-se que estou com sono? Olheiras? A verdade é que tudo passa. O cansaço permanece um bocadinho mais, mas o amor é um super poder que nos vai dando forças extra. O amor é para sempre”, acrescentou.