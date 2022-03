Andreia Rodrigues sobre a maternidade: “Houve muitos desafios, a amamentação foi um deles”

Andreia Rodrigues falou nas redes sociais sobre a amamentação, um dos principais desafios da primeira experiência na maternidade.

Um ano após o nascimento da primeira filha, Alice, e grávida pela segunda vez, a apresentadora sublinhou as “dificuldades, desafios, dúvidas, receios” e a “vontade de desistir” que sentiu durante a fase da amamentação.

“A Alice nasceu de parto normal, fiz pele com pele desde o primeiro instante, foi à mama ainda no bloco de partos, nasceu antes de tempo e houve muitos desafios, a amamentação foi um deles! Se não desisti e me mantive firme na vontade de a amamentar”, começou por escrever.

“Quando se fala em amamentação fala-se em nutrir, numa ligação incrível que se cria, numa partilha única, sim é tudo isto e muito mais, mas pouco ou nada se fala das dificuldades, dos desafios, das dúvidas, dos receios, da vontade de desistir, das lágrimas que caem pelo rosto e da importância da esperança que os bons profissionais nos dão e da resiliência que é precisa em alguns casos”, acrescentou.

Na mesma publicação, a mulher de Daniel Oliveira referiu ainda a importância de “respeitar a mãe e a sua vontade, sem palpites sobre a quantidade ou qualidade do leite, sem tecer comentários violentos como ‘o bebé tem fome, não o estás a alimentar’”.

“Deixando que os especialistas ajudem se assim for a vontade da mãe, dando-lhe a oportunidade a ela e ao bebé de seguirem aquele caminho, minimizando os desafios e dificuldades, sem julgamentos, sem vergonha”, completou.

Recorde-se que antes do nascimento da primeira filha, a comunicadora sofreu dois abortos espontâneos, em 2016 e 2017.