Andreia Rodrigues sobre as férias em família: “Vale sempre a pena”

Já de regresso a Portugal, Andreia Rodrigues partilhou alguns registos das férias em família nas redes sociais. A apresentadora rumou até Cabo Verde.

O que é bom, acaba depressa: Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira viajaram até à Ilha do Sal, em Cabo Verde, com as filhas, onde aproveitaram alguns momentos longe dos holofotes.

Já de regresso a Portugal, a apresentadora partilhou alguns registos das férias em família e fez uma reflexão.

“Se devemos voltar aos sítios onde fomos felizes? Sem dúvida! Cabo Verde tem uma energia especial e já faz parte dos nossos lugares! Com birras e os desafios de viajar com duas crianças pequenas vale sempre a pena”, escreveu.

“É bom e importante o tempo a dois – e não nos esquecemos disso – mas tempo voa e poder aproveitar a vida com elas é o que há de mais precioso, criando memórias… até porque a infância passa muito depressa e em breve elas já não serão só nossas! Te dispos Cabo Verde!”, acrescentou.

Na caixa de comentários, vários cibernautas reagiram. “Estão muito crescidas as meninas. Felicidades, Andreia”, “Muito amor e saúde para essa família linda, com muito carinho” e “Que linda família. Parabéns” são alguns dos exemplos.