Andreia Rodrigues revela ter sofrido terceiro aborto: ” É a Natureza a ser o que é”

Andreia Rodrigues revelou, esta terça-feira, 1 de junho, que sofreu um terceiro aborto antes de ficar grávida da segunda filha, Inês.

Depois de ter tido dois abortos retidos, a apresentadora do “Quem Quer Namorar Com o Agricultor” (SIC) contou a Júlia Pinheiro, no programa “Júlia”, que teve um aborto espontâneo, desta vez.

“Fiquei muito feliz mas, ao mesmo tempo, sabia que alguma coisa não estava bem”, começou por admitir quando fez o teste de gravidez e deu positivo.

Assim que foi ao médico, a comunicadora explicou ao profissional de saúde que já estava preparada para o pior voltar a acontecer: “É a Natureza a ser o que é. Se isto for o melhor, é o que tem de ser e, portanto, vou aceitar isso. Tenho uma bênção enorme na minha vida, que é a Alice, e, se a vida só quiser que eu tenha a Alice, eu só terei a Alice”.

A companheira do diretor de Programas da SIC Daniel Oliveira adiantou que, após algumas semanas de descanso, a “natureza resolveu” a gravidez. “Na altura, fiquei triste, chorei, arrumei. Mesmo que uma pessoa ache que a coisa não vai correr bem, há uma esperança, mesmo que residual, que nos faz sonhar e visualizar um futuro”, acrescentou.

Lembre-se que Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira são pais de Alice e Inês.