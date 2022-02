Andreia Santos assinala dois meses da filha mais nova

Andreia Santos publicou nas redes sociais uma fotografia inédita da filha mais nova para assinalar os dois meses de Matilde.

A experienciar a maternidade pela segunda vez depois do nascimento segunda filha em comum com o ex-futebolista e atual vice-presidente do F. C. Porto, a nutricionista tem partilhado no Instagram alguns momentos desta fase e, esta quinta-feira, 22 de abril, não foi exceção.

Com a bebé a completar dois meses, Andreia Santos destacou a data no Instagram, com uma fotografia inédita e uma dedicatória.

“A nossa princesa faz hoje dois mesinhos. E o amor que sentimos não pára de aumentar. Obrigada Matilde por nos levares a experienciar novamente um sentimento tão bonito”, pode ler-se na publicação.

Vítor Baía e Andreia Santos têm já um filho em comum, Rodrigo, de dois anos. O antigo guarda-redes do F. C. Porto é ainda pai de Diogo, de 27 anos, e Beatriz, de 23, frutos do casamento terminado com Alexandra Almeida, e Afonso, de 13, do namoro também terminado com Elisabete Carvalho