Andreia Santos destaca forma física no pós-parto e recebe elogios

Andreia Santos, companheira de Vítor Baía, destacou nas redes sociais a excelente forma física que apresenta no pós-parto.

Uma semana e quarto dias depois do nascimento da segunda filha em comum com o ex-futebolista e atual vice-presidente do F. C. Porto, Matilde, a 22 de fevereiro, a nutricionista partilhou uma fotografia no próprio Instagram, na qual realçou a recuperação do parto.

“O nosso corpo é incrível, a natureza é tão sábia e perfeita. Basta estarmos em harmonia e nutrirmos o nosso corpo com os alimentos e suplementos certos sem prejudicar a amamentação”, pode ler-se na publicação.

Andreia Santos surpreendeu os internautas, que, na secção dos comentários da publicação, reuniram-se para elogiar a forma física. “Já assim?”, questionou uma seguidora. “Linda”, afirmou outra. “Maravilhosa”, acrescentou ainda.

Vítor Baía e Andreia Santos têm já um filho em comum, Rodrigo, de dois anos. O antigo guarda-redes do F. C. Porto é ainda pai de Diogo, de 27 anos, e Beatriz, de 23, frutos do casamento terminado com Alexandra Almeida, e Afonso, de 13, do namoro também terminado com Elisabete Carvalho.