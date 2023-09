Andreia Silva: “A verdade dura e crua é que passei a gravidez sozinha”

Andreia Silva, ex-concorrente do “Love On Top”, recorreu às redes sociais para responder a algumas perguntas dos seguidores.

Andreia Silva deu as boas-vindas ao primeiro filho em 2020. Embora tivesse sempre mantido a descrição sobre quem era o pai, a ex-concorrente do “Love On Top” utilizou as redes sociais para responder a algumas curiosidades dos seguidores.

“A tua gravidez foi planeada?”, questionou um cibernauta. “Sim e muito desejada naquele momento… por ambos! Mas há pessoas que mudam de ideias como quem muda de camisa”, começou por responder.

“Foi um grande choque para mim, tudo o que um dia tinha sonhado, desmoronou-se, o meu maior sonho tornou-se no meu maior pesadelo. Grávida, com as emoções à flor da pele. Lidar com a rejeição não foi fácil… Omiti durante muito tempo toda a verdade mas a verdade dura e crua é que passei a gravidez sozinha”, acrescentou.

Mais à frente, falou sobre a possibilidade de perdoar o progenitor do filho. “Perdoar? Que tipo de perdão pode haver para uma pessoa que rejeita um filho?”, referiu.