Ex-concorrente “Love On Top” Andreia Silva é mãe pela primeira vez

Ex-concorrente do “Love On Top” (TVI) Andreia Silva é mãe pela primeira vez depois de ter dado à luz, este sábado, ao filho, Ken, no Hospital Particular do Algarve.

A jovem, que ficou conhecida por participar no “reality show”, recorreu ao perfil da rede social Instagram para dividir o momento de felicidade por entrar nesta nova fase da sua vida.

“Acabei de ter o dia mais marcante da minha vida”, começou por afirmar. “O que sinto hoje é inexplicável”, acrescentou, revelando os detalhes do nascimento do bebé Ken.

“O Ken nasceu hoje dia 22/08/2020 às 19h58 um anjinho maravilhoso com 3,765 kg. Não consigo encontrar palavras para descrever tamanha felicidade. Amo-te, filho!” concluiu Andreia Silva.

A secção de comentários encheu-se, rapidamente, de mensagens de parabéns e boa sorte a recente “mamã”. “Parabéns, mamã mais linda. Parabéns a toda a família. Bem-vindo, Ken és muito amado!” comentou uma seguidora. “Parabéns, linda!” atirou outra.