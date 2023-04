Andreia Sofia Matos partilha fotografia na reta final da gravidez

A jornalista Andreia Sofia Matos está grávida de um menino. Nas redes sociais partilhou uma fotografia da reta final da gravidez.

Ana Sofia Matos assinalou a entrada nos nove meses de gestação com uma publicação no Instagram: “Entrámos nos nove meses cheios de energia!”, escreveu na legenda a jornalista do Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol.

A jornalista aproveitou o bom tempo para passear junto com o companheiro, Bruno Ventura, no LX Factory, em Lisboa.

Na publicação, os seguidores deixaram mensagens de carinho: “Felicidades, Andreia!”, “Que corra tudo bem” e “Lindíssima. Que venha com saúde. Beijinhos”, são alguns dos exemplos.

Recorde-se que a jornalista deixou o trabalho, no Canal 11, no mês de março, quando já contava com 30 semanas de gravidez.