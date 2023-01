Andreia Vale mostra primeira foto do bebé

Andreia Vale partilhou com os seguidores a primeira imagem do filho recém-nascido ao colo do pai e os seguidores mostraram-se rendidos.

Miguel, o bebé de Andreia Vale e do companheiro, Duarte Gonçalves, foi apresentado pela mãe ao mundo: o recém-nascido nasceu às 31 semanas, no passado dia 1 de janeiro.

“O método canguru foi criado na Colômbia: consiste em colocar o bebé prematuro em decúbito ventral no peito da mãe ou do pai e o objetivo é permitir o contacto pele-a-pele entre os pais e o recém-nascido. São várias as vantagens documentadas e reconhecidas pela OMS”, escreveu a jornalista nas redes sociais, como legenda de uma imagem em que Duarte Gonçalves segura o filho nos braços.

Recorde-se que Andreia Vale chegou a estar em repouso absoluto e sob vigilância médica, mas o parto acabou por decorrer da melhor forma.

Quem se mostrou embevecidos foram muitos seguidores famosos, como Rita Ferro Rodrigues – “foto linda” -, ou Vanessa Oliveira: “… e que delícia o Hulk e o futuro Hulk”.

Recorde-se que Andreia Vale tem dois filhos mais velhos: Afonso e Pedro.