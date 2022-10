Angelina Jolie surpreende ao participar em evento universitário da filha

Angelina Jolie surpreendeu os fãs ao aparecer num evento universitário da sua filha Zahara, de 17 anos.

A estrela de Hollywood marcou presença na Spelman College, universidade na Geórgia, nos Estados Unidos, e foi fotografada a interagir com alunos e respetivos encarregados de educação.

O evento em causa ocorreu no passado fim de semana e prende-se com uma celebração anual que dá as boas-vindas aos alunos. A intérprete surgiu com um “look” casual e sem seguranças mantendo-se discreta.

Na rede social Twitter foram publicadas várias imagens de Angelina Jolie com a filha e a conviver com outros alunos e pais.

Recorde-se que da união, já desfeita, entre Angelina Jolie e Brad Pitt resultaram mais cinco filhos: os gémeos, Knox Léon e Vivienne Marcheline, e Shiloh Nouvel, e dois adotivos, Maddox Chivan e Pax Thien.