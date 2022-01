Ângelo Rodrigues aceita sugestões para não se divorciar… na ficção

Com a chegada da personagem de Mariana Pacheco, o “casamento” de Ângelo Rodrigues e Carolina Carvalho vai tremer em “Golpe de Sorte”. O ator pede ajuda aos fãs.

Bruno (Ângelo Rodrigues) começa a ficar seduzido com a chegada de uma escritora, Rubi (Mariana Pacheco) a Alvorinha. O empresário da restauração mostra-lhe os melhores locais da vila, para a inspirarem em futuros romances e, junto ao rio, nasce um clima entre os dois, o que não agrada a Jéssica (Carolina Carvalho), a mulher de Ângelo Rodrigues na série da SIC.

Com a “traição” a pairar no ar, o ator resolveu questionar os fãs se a união com a rececionista da pensão e mãe do filho vai, ou não, resultar.

“Sábios dizem que o casamento é como o submarino: até pode flutuar, mas foi feito para afundar”, começou por recordar Ângelo Rodrigues nas redes sociais.

“Portugal, diz um estudo do INE de 2018, é o país da Europa onde mais pessoas se divorciam. Temos uma taxa de 58,7% de adultos que juraram amar incondicionalmente, até que a morte os obrigue a não olharem mais para a cara um do outro. É legítimo questionar se o casamento, como o conhecemos, continua a ser um conceito realista e adaptado aos novos tempos?”

Seguiu-se um apelo para a personagem na série de Vera Sacramento. “Defensores do matrimónio convencional, acusem-se. Tenho uma intrusa a querer beliscar a saúde do meu casamento na ficção. Aceito sugestões para me aguentar estoico na monogamia…”, rematou Ângelo Rodrigues.