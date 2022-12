Ângelo Rodrigues ajuda a salvar elefantes no Camboja

Depois de uma temporada a ensinar crianças num mosteiro, no Nepal, Ângelo Rodrigues rumo agora até ao Camboja para salvar elefantes.

Foi através do eu perfil de Instagram que o intérprete partilhou a novidade com quem o segue.

“Apresento-vos os Mad Max de Mondulkiri. Menos numerosos que uma concentração de motards, mas com o mesmo estilo e virilidade. Reunimos todos os dias por volta das oito da manhã antes de iniciarmos os trabalhos”, começou por escrever.

“Aqui ninguém ignora o elefante da sala, até porque há doze. Uma dúzia de reformadas que aproveita o último terço da vida para descansar. Podem esparramar-se na lama, urrar, nadar no rio, fazer cinquenta metros de bruços. Neste lar a céu aberto, as aposentadas têm liberdade para fazer o que bem lhes apetecer”, continuou.

“Funciona assim: a Elephant Livelihood Initiative Environment (ELIE), uma ONG com sede em Sen Monorom, retira os elefantes de ambientes abusivos — por norma, animais que enfrentaram condições desumanas durante a vida. Depois integra-os neste projeto de ecoturismo, dando-lhes uma chance para viverem com dignidade”, explicou.

“Em relação ao que faço no Elephant Valley Project, o que me assenta melhor é isto: aprendiz de mahout. ‘Mahout’ é quem cuida de um elefante. Como não estou habilitado a ser um, serei o assistente, o secretário, a voz amiga, enfim, a sombra deles. Tudo o que precisarem, providenciarei com a mesma elegância do Ambrósio da Ferrero Rocher. A minha ajuda é uma gota no oceano, mas será com certeza melhor que nada. Agora se me dão licença, vou dar um pouco de animação a estas sexagenárias”, rematou.