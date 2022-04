Ângelo Rodrigues celebra 33 anos em direto

Ângelo Rodrigues esteve, esta quarta-feira, presente no programa da SIC “Casa Feliz”, em que assinalou o 33.º aniversário em direto.

O ator completa 33 anos e, para celebrar a data, esteve no matutino com os apresentadores Diana Chaves e João Baião. Durante a conversa, o intérprete foi surpreendido com um bolo e mensagens de amigos próximos.

O momento de festa foi partilhado com as amigas e colegas de profissão Carolina Carvalho e Mariana Pacheco, com quem divide o elenco da série “Golpe de Sorte”.

Recorde-se que, há um ano, Ângelo Rodrigues foi internado no Hospital Garcia de Horta, em Almada, devido a uma infeção na perna esquerda e foi submetido a cirurgias e tratamentos em câmara hiperbárica, até ter alta dois meses depois, a 24 de outubro.

