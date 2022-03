Ângelo Rodrigues mostra-se no último dia de gravações do projeto da Netflix

Ângelo Rodrigues mostrou-se no último dia de gravações do seu projeto de ficção para a Netflix, que está ser gravado no Brasil.

O ator, de 34 anos, recorreu ao perfil de Instagram para partilhar com os admiradores o último dia de trabalhos em território brasileiro. “Último dia de gravações”, pode ler-se na imagem.

O intérprete português está envolvido como protagonista num projeto da plataforma de “streaming”, que se estreia em 2022 e do qual fazem parte atores como Débora Nascimento e Emanuelle Araújo.

Ângelo Rodrigues conta com 19 anos de carreira ligados à televisão, teatro e cinema. O ator participou em novelas como “Golpe de Sorte”, “Laços de Sangue”, que venceu o Prémio Emmy Internacional para “Melhor Novela” ou “Rosa Fogo”, papel que lhe valeu a nomeação nos XVII Prémios Globos de Ouro na categoria “Revelação” e que contou também com uma nomeação no Emmy Internacional.