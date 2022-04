Ângelo Rodrigues e as reações ao documentário sobre a recuperação: “Fiquei aliviado”

Depois de ver o documentário da SIC sobre a recuperação a uma infeção na perna esquerda, o ator garante que foi um “peso” que lhe saiu “de cima”.

Ângelo Rodrigues ainda não parou de receber mensagens de solidariedade, depois de a SIC ter exibido no passado domingo o documentário sobre a recuperação do ator à infeção na perna esquerda, que quase lhe tirou a vida.

“Fiquei aliviado! Foi um peso que me saiu de cima. Foi um trabalho de um ano penoso e não era sequer a preocupação de como ia ser recebido”, começa por referir Ângelo Rodrigues à N-TV, à margem do visionamento do primeiro episódio da quarta temporada da série “Golpe de Sorte”.

Apesar de não se mostrar preocupado com a reação dos fãs, esta tem sido a melhor, com milhares de mensagens solidárias a “invadirem” o perfil de Instagram do intérprete.

“Ainda vou precisar de uns dias para conseguir digerir o impacto que o documentário teve. Ainda é muito precoce estar a falar sobre isso, porque ainda estou a perceber o que é que aconteceu”.

Ângelo Rodrigues garante ao nosso site que teve uma palavra a dizer em todas as imagens que foram exibidas pela estação de Paço de Arcos: “Tive mão em todos os processos, até na edição. Há um segmento da Jordânia que foi mesmo realizado por mim”, informa, à despedida.