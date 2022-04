Ângelo Rodrigues faz esforço para gravar “Golpe de Sorte” sem muletas

View this post on Instagram

Felicidade esta lente não consegue aldrabar – aqui toda a gente se gosta e admira. A @isabelavaladeiro igualou as minhas operações com o número de livro que leu durante o isolamento; a @mariajoaoabreuoficial queria impingir-me um aspirador de 2500€ que extraía, segundo ela, as impurezas do ar e da alma; o @jorgecorrula falava de Porto Covo com o mesmo brilho nos olhos do Rui Veloso quando cantava a música – embora continue sem saber como se rói uma laranja na falésia -; e o @joseraposoofficial … bom, o Zé só queria saber o que era o almoço. Quando matarem saudades do Golpe de Sorte, lembrem-se que eu estava a fazer um esforço homérico para gravar sem muletas. A foto, que esconde uma ligadura de boneco Michelin que se alimenta da minha perna esquerda, abraçada por uma rede branca como se da pesca tivesse vindo, aconteceu algures no Alentejo. Ou, como Satanás carinhosamente lhe chama, casa de férias. ______________________________________________________________ #golpedesorte #coral #sic