Ângelo Rodrigues admite que injeções causaram a infeção que quase o matou

Ângelo Rodrigues admitiu que foram as injeções que causaram a infeção na perna. O ator foi internado a 29 de agosto do ano passado no hospital e sujeito a oito operações.

Depois de ter sido noticiado pela Imprensa que as injeções que estiveram na origem do problema teriam sido feitas para manter uma imagem melhor do seu corpo, o ator revelou, agora, que existiram injeções, mas não com essa finalidade.

O ator sujeitou-se a um tratamento de reposição hormonal porque estava deprimido por ter pouco trabalho quando vivia no Rio de Janeiro, no Brasil.

“Não tinha qualquer julgamento moral ao tratamento que iria iniciar, uma vez que me foi apresentado como uma coisa comum e normal. […] Fiz as primeiras aplicações na clínica. Senti-me menos angustiado, menos irritado, menos cansado”, contou, num documentário transmitido pela SIC este domingo à noite.

Quando teve de regressar a Portugal por causa de uma oportunidade de trabalho, Ângelo Rodrigues pediu ao endocrinologista da clínica especializada se podia continuar o tratamento em casa e deram-lhe o “ok”.

“Este tratamento em casa acabou por ser o princípio do fim”, acrescentou, referindo que a infeção aconteceu devido ao mau manuseamento do material. “Foi de uma ignorância atroz. Não o deveria ter feito”.

No início, o intérprete não suspeitou de nada porque os sintomas eram semelhantes aos de uma gripe. Depois começou a ficar com dificuldades em andar, mas como estava atrapalhar nunca deu muita importância.

“Achava que conseguia dar à volta a isso. Procurei uma farmácia porque tentei primeiro com um antibiótico para ver se passava. Fiquei a saber que os efeitos do antibiótico só por volta do terceiro dia é que se começam a manifestar. Então passei uma semana, essa janela de tempo, na expectativa do antibiótico se manifestar, então os três dias passaram e só piorava”, lembrou.

No total, Ângelo Rodrigues já foi operado oito vezes. No ano passado, as primeiras cinco cirurgias foram para aconteceram quando estava em coma e as outras duas quando já estava consciente. Este ano, foi novamente sujeito a operação à perna esquerda.