Ângelo Rodrigues interrompe teatro e vira-se para entrevistas

O Macaulay Culkin é que tinha razão. Ignorou a vontade dos pais que queriam colocá-lo num avião e seguiu criteriosamente as indicações do SNS. Ficou em casa. George A. Romero queria que neste apocalipse reinasse a anarquia onde morto-vivos substituiríam as maiores figuras de Estado, mas não. Afinal de contas, só nos é pedido que fiquemos em casa. Que luxo. Mas não esqueçamos que uma pandemia não se cura com um recolher obrigatório. É uma ilusão. Temos sim de confiar na ciência e no diálogo entre líderes responsáveis que impedem que os seus países impludam. Com o mundo em stand by, é engraçado ver como a igualdade social se restabelece em poucos dias. É difícil ostentar com um topo de gama parado à porta. Queria ver o John Lennon a escrever o "Imagine" agora. Lia "Homo Deus" de Yuval Harari quando o vírus atingiu as nossas fronteiras. O Homem é implacável na busca intensa pela imortalidade e Deus muito frágil nestas situações. Não há deuses que nos valham, por mais politeístas que sejam. A falácia da religião peca pela ausência de respostas em momentos de aflição. A velhice de quem não lê é solitária, por isso, nada como combater a letargia com hábitos de leitura. Se forçarmos a concentração, conseguimos combater o maior assassino do tempo, que é o black miror que temos nas nossas mãos. Nele, anunciamos a beleza da nossa existência na mesma medida que revelamos ao mundo a carência e défice de atenção não diagnosticados de que todos sofremos. Nem tudo é só "top", "brutal" e "épico". Épica é a aurora boreal. Até lá, há toda uma palete de adjectivos que urgem ser utilizados, cheios de pó aguardando serem bafejados pelo atrevimento. Nem todos os inícios de conversa têm de começar com um "é assim" ou "então". Coloquemos mais palavras nas conversas, elas merecem. Porque, tsipo… ler faz bem, ya? [foto tirada em Oaxaca, México]