Ângelo Rodrigues mostra aventura no Brasil no “streaming” da SIC

O ator Ângelo Rodrigues já começou a mostrar a sua aventura no Brasil na plataforma OPTO, em “streaming”, da SIC.

Está no “ar” na plataforma OPTO, da SIC, em “streaming”, a aventura de Ângelo Rodrigues na Amazónia. O ator do terceiro canal realizou o documentário “Não há Espelhos na Amazónia” e compilou em 45 minutos aquela que foi a experiência mais impressionante e marcante da sua vida, onde, sem filtros, expõe o que de mais fantástico existe na maior floresta tropical do mundo.

O “Bruno” da série da noite da SIC “Golpe de Sorte” viveu naquela região do Brasil durante uma semana, com uma das últimas comunidades de índios.

“Emoção, verdade e proximidade descrevem este documentário, que teve como objetivo recolher material para apelar a uma sensibilização ambiental”, descreve a agência de Ângelo Rodrigues.