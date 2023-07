Ângelo Rodrigues mostra trabalho aos diretores de casting mais conceituados do mundo

O ator Ângelo Rodrigues foi um dos muitos intérpretes que deram provas perante os mais conceituados diretores de casting do mundo.

Colocado, uma vez mais, à prova: Ângelo Rodrigues integrou o programa “Passaporte” e foi avaliado pelos diretores de casting mais conhecidos do mundo, como Cindy Tolan ou Kathy Rhodes James.

“O @passaportelisboa reuniu talentos de várias gerações, dos mais jovens aos mais experientes, com o objetivo comum de elevar o nome de Portugal no mundo. Foram quatro dias intensos, um verdadeiro tsunami de emoções, onde tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a profissão do faz-de-conta, com insights valiosos sobre o mercado internacional e os desafios da indústria”, contou no Instagram.

“Não chegaríamos até aqui sem a perseverança da @patricia._vasconcelos, que luta incansavelmente para que o nosso talento seja reconhecido além-fronteiras. Sem ela, este festival ainda não teria saído do papel. Graças ao @passaportelisboa, muralhas transformam-se em pontes e o caminho torna-se mais prazeroso de percorrer”, acrescentou.

“Obrigado aos casting directors que vieram dos quatro cantos do globo para partilhar um pouco do seu expertise connosco, ampliando os nossos horizontes e abrindo portas para novas oportunidades. Um agradecimento especial à ‘class of 23’, que tornou este momento ainda mais especial. Que a energia e determinação que testemunhei nos últimos dias continuem a impulsionar-nos nas nossas jornadas artísticas. Estamos mais do que prontos para deixar nossa marca no mundo”, concluiu Ângelo Rodrigues.