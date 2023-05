Ângelo Rodrigues protagoniza capa de revista brasileira: “Só o trabalho árduo determinará o meu destino”

Ângelo Rodrigues deu vida à personagem “Heitor” na série brasileira da Netflix “Olhar Indiscreto” e falou da experiência em entrevista para a “MENSCH”.

Ângelo Rodrigues integrou o elenco da série brasileira da Netflix “Olhar Indiscreto”. A produção retrata a história de “Miranda”, uma “voyeur” que passa os dias a espiar a vida da vizinha, “Cléo”, uma acompanhante de luxo.

A série, que possui um lado bastante erótico, foi um desafio para o ator português: “Nunca tinha feito cenas desse tipo na frente de uma assistência exclusivamente feminina. Felizmente, foram criadas condições para trabalharmos num ambiente seguro e receptivo ao diálogo. Contamos com o auxílio de uma coordenadora de intimidade, a Barbara Harrington, que foi fundamental para que todo o elenco se sentisse à vontade para entregar o que os personagens precisavam”, revelou em entrevista à revista brasileira “MENSCH”.

Ângelo Rodrigues falou, também, sobre o relacionamento que mantém com o Brasil, uma vez que considera o país uma “segunda casa”: “Tenho interesse no mercado brasileiro, mas só o trabalho árduo determinará o meu destino. (…) Não querendo ser mal-entendido, sinto que, de alguma forma, pertenço a este país. Tenho antepassados que atravessaram o Atlântico e por aqui ficaram, famílias que nunca conheci e que gostaria de saber um pouco mais sobre elas. A permanência no Brasil, espero, ajudar-me-á a escavar um pouco mais sobre o meu passado”.

O ex-namorado de Iva Domingues atravessou um período bastante difícil quando esteve entre a vida e morte no Hospital Garcia de Orta, em Lisboa, na sequência de uma infeção grave que lhe afetou a perna esquerda, onde colocou-se a hipótese de ter de amputar.

“Foi-me dada uma segunda oportunidade para viver e agora não quero desperdiçá-la. Confúcio dizia que temos duas vidas e que a segunda começa quando percebemos que só temos uma. Considerando que já desperdicei uma vida, posso determinar a qualidade da jornada que quero viver”, confessou na mesma entrevista.