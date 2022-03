Angie Costa encanta os seguidores com nova fotografia do filho

Angie Costa derreteu o coração dos seus seguidores ao partilhar, este domingo, 19 de dezembro, uma nova fotografia do seu filho.

A passar uns dias em Montargil, Alentejo, a atriz, de 21 anos, decidiu partilhar mais um momento ternurento de Martim e fez as delícias dos seus fãs. A intérprete publicou, através do InstaStories, ferramenta do Instagram, um nova imagem do filho no colo do seu companheiro, Miguel Coimbra.

“O meu Martim e o meu Miguel”, legendou a imagem acrescentando um emoji em forma de coração.

Já não é a primeira vez que Angie Costa partilha momentos ternurentos em família. Desde que Martin nasceu têm sido várias as publicações da artista que mostram a bolha de amor em que vive com o pequeno e o músico da banda D.A.M.A.

Recorde-se que, a também “youtuber” deu vida a “Suzy”, na trama “Bem me Quer”, da TVI.