Angie Costa faz balanço da maternidade: “Viagem incrivelmente única”

Angie Costa fez um balanço das primeiras duas semanas de maternidade depois de ter sido mãe de Martim, fruto da relação com o cantor Miguel Coimbra, dos D.A.M.A.

A youtuber, de 21 anos, desabafou, no perfil de Instagram, que a maternidade está a ser uma “viagem incrivelmente única”, admitindo que a “primeira semana não foi fácil”, mas sim “estranha”.

“Maternidade: Uma viagem. Uma viagem incrivelmente única para cada mãe. Uma experiência emocional para todas nós. A primeira semana não foi fácil… foi estranha. Temos ali o amor da nossa vida e damos por nós, em algumas situações, desanimadas. É estranho e confuso. As hormonas e a falta de sono não levam a uma mente totalmente funcional. Mas tudo isto passa”, garantiu a também influenciadora digital.

“Agora já estou no ritmo e já me sinto muito melhor, mas senti que deveria vir aqui dar força a todas as mães que estão neste momento a passar por esta montanha russa de emoções”, afirmou.

A companheira do artista deixou uma mensagem de força para as mães: “Tu estás a ir muito bem. Não há problema em chorar. Não há problema em te sentires frustrada. Não faz mal sentires que não sabes o que estás a fazer ou que não controlas tudo. Tu não és perfeita, mas és a mãe perfeita para o teu bebé”.

Na altura do nascimento de Martim, Angie Costa anunciou a boa-nova nas redes sociais. “O melhor dia das nossas vidas. Bem-vindo, Martim. 28-08-2021”, partilhou a “influencer”.