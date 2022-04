Angie Costa e Miguel Coimbra revelam sexo do bebé

Angie Costa e Miguel Coimbra revelaram, esta sexta-feira, 19 de março, que vão ser pais de um menino, durante uma festa revelação.

A youtuber e o cantor juntaram os familiares e os amigos mais próximos como Miguel Cristovinho, Bárbara Bandeira e Kasha num pequeno jardim para descobrirem que vão ser pais de um rapaz.

“Vem meu pequenino”, escreveu a também influenciadora digital na legenda de uma foto publicada no Instagram.

Já Miguel Coimbra mostrou-se rendido ao filho: “Das emoções mais fortes que já senti! Que nome acham que vamos dar?”

Sobre o nome do bebé, diversas caras conhecidas como Bárbara Bandeira e Luís Marvão referiram-se ao filho do casal como “Martim” nas mensagens que deixaram nas redes sociais. No entanto, até ao momento, o casal ainda não confirmou publicamente.