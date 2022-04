Angie Costa recorda o momento em que soube que estava grávida: “Que sensação!”

Angie Costa recordou, esta quinta-feira, 30 de dezembro, o dia em que soube que estava grávida depois de ter testado positivo.

A influenciadora digital viveu este ano uma das suas maiores felicidades: o nascimento do filho, Martim, fruto da relação amorosa que mantém com Miguel Coimbra, membro dos D.A.M.A.

Prestes a terminar o ano, em jeito de balanço, a “influencer” lembrou o momento em que fez o teste de gravidez. “Há um ano descobri que estava grávida. Que sensação!” admitiu, no InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Descobri antes de ir gravar. Imaginem saber e ter aquilo guardadinho. Difícil”, recordou Angie Costa, que na altura estava na novela “Bem Me Quer” (TVI), na qual dava vida à personagem “Suzy”.

Aquando do nascimento do filho, Martim, a namorada do cantor fez questão de partilhar a boa-nova nas redes sociais. “O melhor dia das nossas vidas. Bem-vindo Martim”, escreveu.