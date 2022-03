Angie Costa mostra primeiro vídeo do filho recém-nascido

Angie Costa mostrou o primeiro vídeo do filho, Martim, que nasceu no passado sábado. A youtuber deixou os amigos e famosos rendidos ao bebé.

Após ter partilhado a primeira fotografia, aquando da revelação da chegada do filho, Martim, nas redes sociais, a também atriz, que integrou a novela “Bem Me Quer” (TVI), publicou novas imagens do bebé.

“O meu mundo”, escreveu a influenciadora digital, mostrando-se rendida a Martim.

O ator Pedro Teixeira, o manequim Luís Borges e a apresentadora Rita Ferro Rodrigues foram algumas das caras conhecidas que se mostraram enternecidas com as imagens do pequeno Martim.

Lembre-se que o bebé é fruto do relacionamento amoroso entre Angie Costa e o membro da banda D.A.M.A Miguel Coimbra. O casal partilhou a chegada do primeiro filho nas redes sociais.

“O melhor dia das nossas vidas. Bem-vindo Martim. 28-08-2021”, escreveu Angie Costa nas redes sociais.